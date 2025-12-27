PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Dortmund-Brechten - eine Frau verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1102

Am Freitagabend (26. Dezember) kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Straße Im Dorfe in Dortmund-Brechten.

In dem Haus befanden sich eine 88-jährige Frau sowie ein 89-jähriger Mann. Die Frau wurde leblos aufgefunden und verstarb noch am Brandort. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weitere Presseauskünfte erteilt ab Montag (29. Dezember) die hiesige Pressestelle unter den bekannten Rufnummern.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

