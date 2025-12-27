Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Dortmund-Brechten - eine Frau verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1102

Am Freitagabend (26. Dezember) kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Straße Im Dorfe in Dortmund-Brechten.

In dem Haus befanden sich eine 88-jährige Frau sowie ein 89-jähriger Mann. Die Frau wurde leblos aufgefunden und verstarb noch am Brandort. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

