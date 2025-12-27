PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Eving - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1102

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Freitagabend (26. Dezember 2025) kam es in Dortmund-Eving zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 27-jähriger Dortmunder gegen 22:45 Uhr vor einem Kiosk an der Evinger Straße 198. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein schwarzer Mercedes an dem Kiosk vorbei. Kurz darauf hielt das Fahrzeug an, ein Mann stieg aus und gab mehrere Schüsse auf den 27-Jährigen ab, der durch die Schüsse verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Fahrzeug in Richtung Süden.

Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach derzeitigem Stand nicht.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 30 bis 35 Jahre alt

ca. 180 bis 185 cm groß

schwarzer Kurzbart

südosteuropäischer Phänotyp

schwarze Kapuzenjacke

schwarze Jogginghose

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dem Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0172-3752758.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:47

    POL-DO: Mehrere Schüsse auf PKW - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1101 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund. In den Abendstunden des gestrigen Montags (22. Dezember) kam es in der Wittichstraße in Dortmund zu mehreren Schussabgaben auf ein Fahrzeug. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 39-jähriger Dortmunder zur ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 14:37

    POL-DO: Tötungsdelikt in Hamm: Haftbefehl gegen einen 49-Jährigen erlassen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1098 Am Abend des 19.12.2025 kam es im Hammer Stadtteil Heessen gegen 21:00 Uhr zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil des 68 Jahre alt gewordenen Geschädigten. Wegen des Tatvorwurfs wurden die Ermittlungen durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren