Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Hamm: Haftbefehl gegen einen 49-Jährigen erlassen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1098

Am Abend des 19.12.2025 kam es im Hammer Stadtteil Heessen gegen 21:00 Uhr zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil des 68 Jahre alt gewordenen Geschädigten. Wegen des Tatvorwurfs wurden die Ermittlungen durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde durch das Amtsgericht Hamm am 20.12.2025 Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen einen 49-jährigen Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Presseauskünfte:
Staatsanwaltschaft Dortmund
Herr Felix Giesenregen
Telefonnummer des Pressehandys: 0172-3752758

