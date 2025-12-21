Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der A2 bei Beckum

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1097

Am 20. Dezember (Samstag) ereignete sich auf der A2 in Richtung Oberhausen bei Beckum ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Fahrer eines Audi gegen 19 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Beckum zu verlassen. Auf dem Verzögerungsstreifen geriet der Audi ins Schleudern und kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab.

Im Grünbereich des Sichtdreiecks überschlug sich das Auto, bis es dort im Bereich der Auffahrt zum Stehen kam. Das verunfallte Auto blieb auf dem Dach liegen.

Der 18-jährige Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück und der 21-jährige Beifahrer aus Halle (Westfalen) wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und der Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beim Beifahrer kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Einsatzkräfte beschlagnahmten den Pkw zwecks weiterer Ermittlungen zur Unfallursache. Zudem wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei mit der Unfallaufnahme beauftragt.

Während der Unfallaufnahme blieb die Anschlussstelle Beckum in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Oberhausen der A2 für knapp 60 Minuten gesperrt werden.

