Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Geschäftseinbruch auf dem Westenhellweg: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1095

Ein aufmerksamer Anwohner meldete am frühen Donnerstagmorgen (18. Dezember) einen versuchten Geschäftseinbruch auf dem Westenhellweg im Bereich der Hausnummern 85 bis 89. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Erkenntnissen zufolge hielten sich zwei verdächtige Personen gegen 00:05 Uhr vor einem Geschäft in der Dortmunder Fußgängerzone auf. Sie versuchten, die Eingangstür des Shops eines Telekommunikationsanbieters einzutreten. Dies gelang ihnen jedoch nicht und sie flüchteten auf einem E-Scooter in Richtung Westen.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

- beide sind männlich und etwa 16 bis 21 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - beide mit einer Daunenkapuzenjacke (einmal hell, einmal dunkel) bekleidet

Einsatzkräfte trafen bei der Fahndung einen Jugendlichen auf einem E-Scooter in der Kampstraße an, auf den eine der Personenbeschreibungen zutraf. Zum Zwecke weiterer Überprüfungen brachten sie ihn zu einer Polizeiwache.

Der 17-Jährige führte ein verbotenes Einhandmesser bei sich, die Beamten stellten es sicher. Zudem wird ein Messertrageverbot geprüft und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Der Jugendliche aus Dortmund wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu einer möglichen Täterschaft wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell