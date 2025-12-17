Polizei Dortmund

POL-DO: Lünen/Dortmund: Verfolgungsfahrt in Lünen - Polizei Recklinghausen ermittelt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab ein Polizeibeamter am heutigen Morgen in Lünen auf die Reifen eines Fahrzeugs Schüsse ab, nachdem der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten missachtet und das Fahrzeug in Richtung der Polizeibeamten geführt hatte.

Die gesamte Meldung können Sie hier nachlesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6181714

Dort sind auch die Erreichbarkeiten für Medienschaffende in diesem Sachverhalt hinterlegt.

