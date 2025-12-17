Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Lünen/Dortmund: Verfolgungsfahrt in Lünen - Polizei Recklinghausen ermittelt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab ein Polizeibeamter am heutigen Morgen in Selm-Bork Schüsse auf die Reifen eines Fahrzeugs ab, nachdem der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten missachtet und das Fahrzeug in Richtung der Polizeibeamten geführt hatte. Die Beamten wollten das Fahrzeug bereits in Lünen kontrollieren.

Zur ganzen Meldung gelangen Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6181745

