POL-DO: Korrekturmeldung: Lünen/Dortmund: Verfolgungsfahrt in Lünen - Polizei Recklinghausen ermittelt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab ein Polizeibeamter am heutigen Morgen in Selm-Bork Schüsse auf die Reifen eines Fahrzeugs ab, nachdem der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten missachtet und das Fahrzeug in Richtung der Polizeibeamten geführt hatte. Die Beamten wollten das Fahrzeug bereits in Lünen kontrollieren.

Zur ganzen Meldung gelangen Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6181745

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

