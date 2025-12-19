POL-DO: Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Derner Straße - Pedelecfahrer verstorben
Dortmund (ots)
Wie mit der Lfd. Nr.: 1089 kam es am Dienstagmorgen (16. Dezember 2025) gegen 6:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Derner Straße. Siehe auch:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6180859
Der 33-jährige Pedelecfahrer ist am Donnerstagvormittag (18. Dezember 2025) verstorben. Am späten Dienstagabend stellte sich ein Mann im Beisein seines Rechtsanwaltes auf der Polizeiwache Mitte. Ob der 48-jährige Dortmunder der Unfallfahrer ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den verunfallten schwarzen Mercedes oder dessen Fahrer gesehen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu melden, Tel.: 0231/132-7441.
