Polizei Dortmund

POL-DO: Präsenzkonzeption "Fokus" - Polizei Dortmund zieht Bilanz nach weiteren Kontrollen in der Vorweihnachtswoche

Dortmund (ots)

Im Rahmen der fortlaufenden Präsenzkonzeption "Fokus" hat die Polizei Dortmund auch in der vergangenen Woche ihre Maßnahmen im Stadtgebiet konsequent fortgeführt. Mit Blick auf die unmittelbar bevorstehenden Weihnachtstage zeigten die Einsatzkräfte verstärkte Präsenz in der Innenstadt und der Nordstadt, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr zu gewährleisten und die Straßenkriminalität sowie illegales Gewerbe zu bekämpfen.

Insgesamt kontrollierten die Beamten im Berichtszeitraum 159 Personen an 98 verschiedenen Kontrollorten. Die Bilanz der Maßnahmen umfasst 22 ausgesprochene Platzverweise sowie drei Festnahmen. Neben der repressiven Arbeit legte die Polizei großen Wert auf den Bürgerkontakt: In rund 150 Bürgergesprächen standen die Einsatzkräfte für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Ein Schwerpunkt lag am Freitag (12. Dezember) auf gemeinsamen Gewerbekontrollen mit dem Hauptzollamt und dem Gewerbeamt der Stadt Dortmund: In einer Gaststätte an der Münsterstraße stellten die Beamten im hinteren Küchenbereich eine größere Menge an unverzolltem Tabak sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem ahndete das Gewerbeamt Verstöße gegen den Jugendschutz, die Preisauszeichnungspflicht und den Nichtraucherschutz. Bei der Kontrolle eines Cafés in der Lessingstraße entdeckten die Einsatzkräfte hinter einem Vorhang im Spielautomatenraum einen illegalen Tischspielautomaten. Das Gerät wurde sichergestellt; gegen den Betreiber wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Gewerbeamt stellte zudem das Fehlen eines Sozialkonzepts sowie Verstöße gegen die Sondernutzung fest.

Am Montag (15. Dezember) führten gezielte Beobachtungen der polizeilichen Videobeobachtung zu einem Erfolg im Dietrich-Keuning-Park. Zivile Einsatzkräfte kontrollierten dort eine verdächtige Person. Bei dem Mann, der offiziell Sozialleistungen bezieht, fanden die Beamten 16.595 Euro Bargeld in bar auf. Das Geld wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt, da der dringende Verdacht auf eine illegale Herkunft besteht. Im Bereich der Verkehrssicherheit und Waffenprävention machten die Einsatzkräfte weitere Feststellungen: Auf der Uhlandstraße sowie bei weiteren Kontrollen im Stadtgebiet wurden insgesamt drei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten. Kräfte der Bereitschaftspolizei stellten in der Innenstadt ein verbotenes Butterfly-Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Am Mittwoch (17. Dezember) konnten die Fahnder im Bereich der Nord- und Innenstadt zudem drei Personen festnehmen, gegen die ein Haftbefehl vorlag.

Auch wenn die Gesamtlage in den letzten Tagen ohne herausragende Großereignisse blieb, unterstreicht die Polizei Dortmund ihre Strategie der Null-Toleranz. Gerade in der hektischen Zeit unmittelbar vor dem Weihnachtsfest bleibt die Polizei im Rahmen des Konzepts "Fokus" im Stadtgebiet und in den Wohnvierteln rund um die Uhr ansprechbar und handlungsfähig, um für ein sicheres Gefühl in Dortmund zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell