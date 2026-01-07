PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin erhielt am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen überraschenden Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte behauptete, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Er überzeugte die Frau davon, dass die Polizei ihren Schmuck in Sicherheit bringen werde. Dazu sollte sie die Wertgegenstände in eine Tasche legen und vor die Tür stellen. Das tat die Seniorin auch und verstaute den Schmuck in einen schwarzen Stoffbeutel, den sie vor ihre Haustür abstellte. Selbiger wurde dann zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen abgeholt. Erst später wurde der Frau klar, dass es sich bei dem Anrufer um einen falschen Polizeibeamten gehandelt hatte und sie Geschädigte eines Betruges geworden war. Der Schmuck hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:06

    POL-MA: Mannheim: Säugling und Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer den Märker Querschlag in Fahrtrichtung Karlsternstraße. Auf Höhe des Eichenwegs übersah der 39-Jährige einen von rechts kommenden Klein-LKW. Trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers konnte der 35-jährige Klein-LKW-Fahrer eine Kollision auf der schneebedeckten Straße ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:51

    POL-MA: Mannheim: Zwei Männer übersteigen Zaun und besprühen Gebäudedach mit Graffiti

    Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich zwei Männer im Alter von 26 Jahren und 35 Jahren unbefugt Zutritt zu dem Gelände einer Restaurant-Location in der Mannheimer Innenstadt und besprühten das Gebäudedach mit Farbe. Bisherigen Ermittlungen zufolge überstiegen die beiden Tatverdächtigen kurz nach 01:00 Uhr einen Zaun, um auf das Gelände der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren