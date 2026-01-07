Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin erhielt am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen überraschenden Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte behauptete, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Er überzeugte die Frau davon, dass die Polizei ihren Schmuck in Sicherheit bringen werde. Dazu sollte sie die Wertgegenstände in eine Tasche legen und vor die Tür stellen. Das tat die Seniorin auch und verstaute den Schmuck in einen schwarzen Stoffbeutel, den sie vor ihre Haustür abstellte. Selbiger wurde dann zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen abgeholt. Erst später wurde der Frau klar, dass es sich bei dem Anrufer um einen falschen Polizeibeamten gehandelt hatte und sie Geschädigte eines Betruges geworden war. Der Schmuck hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell