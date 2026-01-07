Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn - Autofahrer leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05:15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Ziegelhäuser Straße in Richtung Neckargemünd, als er auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor.

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Betonmauer, wurde von dort abgewiesen und wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Auto entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell