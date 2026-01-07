PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücksichtsloser Autofahrer - Streit zwischen den Beteiligten eskaliert

Heidelberg (ots)

Ein 38-jähriger rücksichtsloser Autofahrer wurde am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen beleidigend gegenüber einem 62-jährigen Verkehrsteilnehmer und schlug gegen dessen Auto.

Der 38-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Hyundai zunächst auf der L534 von Kleingemünd in Richtung Ziegelhausen unterwegs. Hier versuchte er, einen voranfahrenden 62-jährigen Opel-Fahrer zu überholen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen. In der weiteren Folge fuhr der 38-Jährige dem Opel dicht auf und versuchte auf der Ziegelhäuser Brücke erneut, den Opel zu überholen. Auch dieser Versuch misslang und beim Wiedereinscheren gefährdete der Hyundai-Fahrer den 62-Jährigen. Als beide Autofahrer an einer roten Ampel anhalten mussten, stieg der 38-jährige Fahrer des Hyundai aus und begab sich zum Opel, woraufhin es dann zu einem zunächst verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden Männern kam. Im Verlauf des Disputs beleidigte und bedrohte der 38-Jährige seinen Kontrahenten und schlug gegen dessen Opel. Im Anschluss setzten die beiden Autofahrer ihre Fahrt fort.

Nach Angaben des Opel-Fahrers war der aggressive 38-Jährige mit einem braunen Hyundai i30 mit HD-Kennzeichen unterwegs. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift bislang nicht angetroffen werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung, Bedrohung sowie wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung gegen den 38-jährigen Hyundai-Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

