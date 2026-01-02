Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 16-jährige Anastasia K. vermisst

Fulda (ots)

Hünfeld. Seit Donnerstagmorgen (01.01.) wird Anastasia K. vermisst. Die 16-Jährige hat am Donnerstag ihre Anschrift verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Sie kann wie folgt beschrieben werden: circa 170 cm groß, schlanke Statur, blondes schulterlanges Haar, eckige Brille, trägt eine feste Zahnspange, aktuelle Bekleidung ist nicht bekannt

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

