Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Glätte führt zu Unfall mit geringem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Stettiner Straße ein Unfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden.

Gegen 09:00 Uhr fuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer entlang der Stettiner Straße in Richtung Liegnitzer Straße, als er an einer Kreuzung Höhe Hausnummer 60 mit dem Renault einer 49-Jährigen kollidierte. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge erkannte der 33-Jährige die von rechts kommende Autofahrerin zwar, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der VW geriet auf der Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem Renault der 49-Jährigen, die an der Kreuzung nach links in die Stettiner Straße einbiegen wollte.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell