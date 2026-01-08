Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kontrollierte um kurz nach 5 Uhr eine Streife des Polizeireviers Sinsheim den 52-jährigen Fahrer eines Opels. Dieser war mit seinem Auto sehr mittig auf der L 549 unterwegs gewesen und wollte in einen Feldweg in Richtung Neidenstein abbiegen. Eine Überprüfung seines Führerscheins ergab, dass es sich mutmaßlich um eine Fälschung handelte. Bislang ist unklar, ob der Mann überhaupt über eine Fahrerlaubnis verfügt. Daher wurde dem 52-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts einer Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

