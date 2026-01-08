PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto geöffnet und Kamera entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde eine Kamera aus einem im Stadtteil Neuenheim geparkten Mercedes-Benz entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstag gegen 16:00 Uhr und Mittwoch gegen 08:30 Uhr Zugang zu dem geparkten Auto. Der Besitzer hatte den Mercedes-Benz am Fahrbahnrand der Albert-Ueberle-Straße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass der Innenraum des Autos durchwühlt und eine Kamera des Typs Insta 360 entwendet worden war. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:23

    POL-MA: Heidelberg: Scheibe an Schule eingeworfen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagnachmittag und Mittwochfrüh warf eine bislang unbekannte Person einen Stein gegen die Scheibe einer Schule in der Berliner Straße. Dadurch ging die Scheibe zu Bruch. Die Höhe des so entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Personen, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:12

    POL-MA: Mannheim: Von drei unbekannten Männern überfallen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein 33-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Luzenberg von drei unbekannten Männern überfallen. Der Mann hielt sich gegen 2.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Luzenberg in der Luzenbergstraße auf, als ihn drei unbekannte Männer in ein Gespräch verwickelten. Dabei wurde er zunächst um eine Zigarette gebeten. Während einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren