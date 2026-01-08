Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto geöffnet und Kamera entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde eine Kamera aus einem im Stadtteil Neuenheim geparkten Mercedes-Benz entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstag gegen 16:00 Uhr und Mittwoch gegen 08:30 Uhr Zugang zu dem geparkten Auto. Der Besitzer hatte den Mercedes-Benz am Fahrbahnrand der Albert-Ueberle-Straße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass der Innenraum des Autos durchwühlt und eine Kamera des Typs Insta 360 entwendet worden war. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell