Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/L2311: 22-Jähriger verursacht Unfall und Sachschaden von ca. 25.000 Euro

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen um 00:40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die L2311 zwischen Friedrichsdorf und Gaimühle entlang, als dieser nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund der Schneeglätte sein Fahrzeug übersteuerte und in der Folge die Kontrolle über dieses verlor. Im weiteren Verlauf kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen eine Stützmauer. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Der Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt. An der Stützmauer entstand lediglich geringfügiger Schaden. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Eberbach dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell