Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

Mannheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Oststadt.

Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lessingstraße in Richtung Josef-Braun-Ufer unterwegs. Als er an der Einmündung nach links ins Josef-Braun-Ufer einbiegen wollte, nahm er einem 42-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt, der das Josef-Braun-Ufer in Richtung Kurpfalzbrücke befuhr, und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 42-Jährige versuchte noch vergeblich, nach rechts auszuweichen. Der VW wurde nach dem Zusammenstoß gegen den Wartebereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle geschleudert und blieb schließlich im Schotterbett des Gleisbereichs zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war der Straßenbahnverkehr in Richtung Neuostheim vorübergehend unterbrochen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell