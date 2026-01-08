Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeug kollidiert frontal mit Oberleitungsmast, PM 2

Heidelberg (ots)

Gegen 16:14 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes-Benz die B3 in Heidelberg Rohrbach. Als er den Zubringer zur L594 in Richtung Heidelberg Stadtmitte abfahren wollte verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Grünstreifen ab und kollidierte dort frontal mit einem Oberleitungsmast für die Straßenbahn. Der Oberleitungsmast wurde aus der Verankerung gerissen und muss nun ersetzt werden. Aufgrund dessen ist der Bahnverkehr zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Bergfriedhof derzeit eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Wie lange die Arbeiten andauern um die Stromversorgung der Linie wieder herzustellen, ist derzeit unbekannt. Auch die Schadenshöhe an der Anlage der Straßenbahn kann noch nicht beziffert werden. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Abfahrt von der B3 in Richtung Stadtmitte bleibt bis auf weiteres gesperrt.

