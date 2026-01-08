POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeug kollidiert frontal mit Oberleitungsmast, PM 1
Heidelberg (ots)
Derzeit sind die Rettungskräfte und die Polizei bei einem Verkehrsunfall an der Haltestelle Rohrbach-Süd im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein PKW frontal auf einen Oberleitungsmast aufgefahren. Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.
