Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeug kollidiert frontal mit Oberleitungsmast, PM 1

Heidelberg (ots)

Derzeit sind die Rettungskräfte und die Polizei bei einem Verkehrsunfall an der Haltestelle Rohrbach-Süd im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein PKW frontal auf einen Oberleitungsmast aufgefahren. Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 13:41

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Mannheim (ots) - Zwei leichtverletzte Beteiligte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Gartenstadt. Ein 63-jähriger Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pininfarina Sportwagen auf der Waldstraße von Mannheim-Sandhofen in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs. An der Kreuzung zur Waldpforte/Hanauer Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:39

    POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

    Mannheim (ots) - Zu einem Zusammenstoß nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Oststadt. Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lessingstraße in Richtung Josef-Braun-Ufer unterwegs. Als er an der Einmündung nach links ins Josef-Braun-Ufer einbiegen wollte, nahm er einem 42-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt, der das Josef-Braun-Ufer in Richtung ...

    mehr
