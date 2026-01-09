Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 25-jähriger Autofahrer will sich Kontrolle entziehen

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend versuchte ein 25-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen und flüchtete.

Einer Polizeistreife fiel gegen 20.30 Uhr am Alten Meßplatz ein Mercedes auf, an dem offenbar entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Dem Fahrzeuglenker wurden deutliche Anhaltesignale mittels Blaulicht und Leuchtschrift gegeben. Diese ignorierte der Fahrer und fuhr unbeeindruckt weiter. Er fuhr durch die Straße Schafweide, die Lange Rötterstraße und die Chamissostraße. Die Fahrt endete schließlich in der Eichendorffstraße, die aufgrund einer Baustelle derzeit nur als Sackgasse befahrbar ist. Als die Weiterfahrt für den Mercedes an der Baustelle nicht mehr weiter möglich war, stiegen aus dem Fahrzeug zwei Personen aus und rannten fluchtartig davon. Die Beamten folgten den beiden Männern und konnten den 25-jährigen Fahrer schließlich in einem Innenhof in der Uhlandstraße, wo sich der Mann unter einem Auto verstecken wollte, einholen und widerstandslos festnehmen. Dem Beifahrer gelang zunächst die Flucht.

Der 25-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo zunächst die Identität des Mannes festgestellt wurde. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Mercedes angebrachten Kennzeichen für einen BMW ausgegeben und nicht mit einem Zulassungsstempel versehen. Da die Besitzverhältnisse des Mercedes nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde dieser abgeschleppt und sichergestellt.

Noch während der laufenden Maßnahmen im Polizeirevier meldete sich der Beifahrer telefonisch auf dem Handy des 25-Jährigen und kam schließlich auch zur Dienststelle. Da er beim Aussteigen aus dem Auto mit der Tür ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte und anschließend flüchtete, wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt dauern indes an.

