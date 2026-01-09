PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin mit über 2 Promille unterwegs - Zeugen -und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem einem aufmerksamen Zeugen am Donnerstagnachmittag um 17:50 Uhr eine Autofahrerin in der Muckensturmer Straße auffiel, die deutliche Schlangenlinien fuhr, alarmierte er die Polizei. Während der Hinterherfahrt des Zeugen konnte er beobachten, wie der Smart dabei mehrfach in den Gegenverkehr lenkte, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen und abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Durch eine Streife des Polizeireviers Weinheim wurde die 56-jährige Smart-Fahrerin im Stadtteil Waid-Ofling gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme wirkte die 56-Jährige sichtlich alkoholisiert und roch deutlich nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zu den Akten genommen und der Autoschlüssel einbehalten.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 56-jährigen Smart-Fahrerin gefährdet wurden, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 18:16

    POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeug kollidiert frontal mit Oberleitungsmast, PM 2

    Heidelberg (ots) - Gegen 16:14 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes-Benz die B3 in Heidelberg Rohrbach. Als er den Zubringer zur L594 in Richtung Heidelberg Stadtmitte abfahren wollte verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Grünstreifen ab und kollidierte dort ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 16:30

    POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeug kollidiert frontal mit Oberleitungsmast, PM 1

    Heidelberg (ots) - Derzeit sind die Rettungskräfte und die Polizei bei einem Verkehrsunfall an der Haltestelle Rohrbach-Süd im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein PKW frontal auf einen Oberleitungsmast aufgefahren. Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und ...

    mehr
