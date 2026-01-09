PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Außenwand eines Einzelhandelsmarkts mit Graffiti beschmiert - Zeugenaufruf

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Außenwand eines Einzelhandelsmarkts mit Graffiti beschmiert - Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 08 Uhr, die Außenwand eines Einzelhandelsmarkts in der Bahnhofstraße mit Graffiti. Das Graffiti in Form von Schriftzügen wurde in den Farben Rot, Braun, Lila und Hellblau auf einer Fläche von 2 Meter auf 10 Meter aufgesprüht. Durch die Farbschmiererei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel: 07263/5807 (08 Uhr bis 16 Uhr), oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:22

    POL-MA: Mannheim-Rheinau: Audi entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:20 Uhr, im Stadtteil Rheinau einen grauen Audi A8. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Anwesen im Gönnheimer Weg abgestellt und verfügte über eine Keyless-Entry-Funktion. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat die unbekannte Täterschaft über das Keyless-System die ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:51

    POL-MA: Heidelberg: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstag war ein 60-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der Waldhofer Straße unterwegs. Als er um kurz nach 17:30 Uhr in die Kreuzung Waldhofer Straße/Am Taubenfeld einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Audi-Fahrers. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge. An den beteiligten Autos entstand ein ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:18

    POL-MA: Mannheim: 25-jähriger Autofahrer will sich Kontrolle entziehen

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend versuchte ein 25-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen und flüchtete. Einer Polizeistreife fiel gegen 20.30 Uhr am Alten Meßplatz ein Mercedes auf, an dem offenbar entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Dem Fahrzeuglenker wurden deutliche Anhaltesignale mittels Blaulicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren