POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Außenwand eines Einzelhandelsmarkts mit Graffiti beschmiert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 08 Uhr, die Außenwand eines Einzelhandelsmarkts in der Bahnhofstraße mit Graffiti. Das Graffiti in Form von Schriftzügen wurde in den Farben Rot, Braun, Lila und Hellblau auf einer Fläche von 2 Meter auf 10 Meter aufgesprüht. Durch die Farbschmiererei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel: 07263/5807 (08 Uhr bis 16 Uhr), oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden.

