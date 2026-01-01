Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann bei Begegnung im Waldgebiet verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Kaiserslautern (ots)

Am Morgen des 1. Januar 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern Kaiserberg und Waschmühle zur Begegnung zweier Männer, bei der ein Mann einem Passanten mit einer Schusswaffe ins Bein schoss und anschließend flüchtete. Der verletzte Mann wurde zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei fahndet mit starken Kräften nach dem noch flüchtigen Schützen und setzte hierzu auch einen Polizeihubschrauber ein. Eine konkrete Gefahr für die Menschen im Bereich Kaiserslautern besteht nach Einschätzung der Polizei nicht. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Verdächtige Wahrnehmungen und andere Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 36913313 entgegen.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell