Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand auf dem Lämmchesberg - Bewohner verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Wohngebiet auf dem Lämmchesberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:30 Uhr alarmiert.

Alle Bewohner konnten das Haus noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei selbstständig verlassen. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss aus und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 38-jährige Wohnungsinhaber mutmaßlich mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen war. Dabei zog er sich schwere Verbrennungen am Arm zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine weitere Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, dieser bestätigte sich jedoch nicht. Die betroffene Wohnung ist aufgrund von Feuer- und Rauchschäden derzeit unbewohnbar. Weitere Wohneinheiten wurden durch Rauchgase beeinträchtigt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. |hü

