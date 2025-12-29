Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhäuser eingebrochen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in der Ortsgemeinde unterwegs.

Am Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in der Straße "Am Wäldchen" gemeldet. Hier verschafften sich die Täter zwischen 15 und 19:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Ähnlich erging es einer Familie in der Straße "Zum Rosenthal". Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich in dem Wohnhaus "umzusehen". Der Einbruch fiel erst am Sonntag auf, da sich die Anwohner vorher im Urlaub befanden. Auch hier steht noch nicht fest, was gestohlen wurde. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-143312 entgegengenommen. |kfa

