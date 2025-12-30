Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw geöffnet und Gegenstände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger haben sich in der Straße "An der Sommerhalde" an einem Pkw zu schaffen gemacht. Die Unbekannten öffneten den Wagen und nahmen sich aus dem Innenraum diverse Gegenstände sowie Münzgeld in zweistelliger Höhe. Laut dem Besitzer, war das Fahrzeug abgeschlossen. Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Pkw zwischen Freitag, 0 Uhr, und Montag, 10 Uhr, am Straßenrand. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

