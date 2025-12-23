PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermissten Elfjährigen angetroffen

Kaiserslautern - Saarbrücken (ots)

Ein elfjähriger Junge wurde seit Samstag (20. Dezember 2025) aus einer Jugendeinrichtung in Kaiserslautern vermisst. Die Polizei vermutete, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und sich im Saarland aufhalten könnte. Die Beamten fahndeten öffentlich nach dem Jungen. Am Dienstagabend (23. Dezember 2025) trafen Einsatzkräfte der saarländischen Polizei den Elfjährigen in Saarbrücken an. Er ist wohlauf.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Kindes macht die Polizei keine Angaben zu den Hintergründen des Falls. Die Fahndung wurde eingestellt. Sollten Sie das Foto oder den Namen des Elfjährigen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Angaben zu löschen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

