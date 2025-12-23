Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack im Auto lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind im Benzinoring in einen Pkw eingedrungen und haben sich bedient. Gestohlen wurden der Fahrzeugschein sowie ein Rucksack, in dem sich Sportkleidung, Kopfhörer und Parfüm befanden. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 22.15 Uhr, und Montagnachmittag, 15.30 Uhr. In diesem Zeitraum stand der BMW in Höhe des Hauses Nummer 14 am Straßenrand. Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist noch unklar. Als der Fahrzeughalter am Montagnachmittag zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass die Fahrertür nur angelehnt und sein Rucksack verschwunden war.

Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

