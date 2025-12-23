PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in der Philipp-Reis-Straße in Büroräume eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie nahmen einen kleinen Tresor, Bargeld, Schlüssel sowie Dokumente mit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Der Tresor konnte am Montag in einem nahegelegenen Grünstreifen gefunden und sichergestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 0.40 Uhr und 1.20 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:35

    POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher ermittelt und festgenommen

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei ist einem mutmaßlichen Einbrecher auf die Schliche gekommen. Der 24-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Sommer 2025 in ein Wohnhaus in der Unteren Eisenbahnstraße eingedrungen zu sein und dort neuwertige Sportschuhe sowie Marken-Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Die kriminaltechnische Auswertung der am Tatort gesicherten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:37

    POL-PPWP: Gefälschte Markenparfüms verkauft?

    Westpfalz (ots) - Weil sie mutmaßlich mit gefälschten Markenprodukten gehandelt haben, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer aus der Westpfalz und einen weiteren Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum. Sie stehen im Verdacht, im größeren Stil nachgemachtes Markenparfüm aufgekauft und weiterverkauft zu haben. Bei Durchsuchungen in Firmen- und Privaträumen wurden vor einigen Tagen zahlreiche ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:01

    POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Franzosensteig" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Tür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde lediglich ein Schlüssel entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen 8 Uhr und 19:25 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, ...

    mehr
