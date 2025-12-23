Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in der Philipp-Reis-Straße in Büroräume eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie nahmen einen kleinen Tresor, Bargeld, Schlüssel sowie Dokumente mit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Der Tresor konnte am Montag in einem nahegelegenen Grünstreifen gefunden und sichergestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 0.40 Uhr und 1.20 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

