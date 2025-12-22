Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefälschte Markenparfüms verkauft?

Westpfalz (ots)

Weil sie mutmaßlich mit gefälschten Markenprodukten gehandelt haben, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer aus der Westpfalz und einen weiteren Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum. Sie stehen im Verdacht, im größeren Stil nachgemachtes Markenparfüm aufgekauft und weiterverkauft zu haben. Bei Durchsuchungen in Firmen- und Privaträumen wurden vor einigen Tagen zahlreiche Parfüm-Flacons sichergestellt. Die Auswertung der Duftwasser und Prüfung der Markenrechte dauert an.

Eine Werbeanzeige in den Sozialen Medien mit dem Hinweis auf einen angeblichen "Lagerverkauf" der Parfüms brachte die Ermittlungen in der Westpfalz ins Rollen. Und nachdem die ersten Durchsuchungen in den Räumen der Veranstalter-Firma Hinweise auf die Herkunft der Parfüm-Flacons ergaben, wurden am selben Tag auch die Räume des mutmaßlichen Verkäufers im Rhein-Neckar-Raum durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Verstöße gegen das Markengesetz dauern an. |cri

