Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige "Klumpen" auf Radwegen

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen verdächtige "Klumpen" auf Radwegen im Bereich Weilerbach, Erzenhausen und Schwedelbach gemeldet worden. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um Giftköder handeln könnte.

Spaziergänger teilten mit, dass es sich um Klumpen aus "rotem Hackfleisch mit weißen Punkten" gehandelt habe, die am Rand des jeweiligen Radwegs lagen. Eine Hunde-Besitzerin gab an, dass ihr Vierbeiner das Fleisch gefressen habe und anschließend "benommen" gewesen sei. Sie habe den Hund vorsorglich von einem Tierarzt behandeln lassen.

Ob es sich bei den "Klumpen" tatsächlich um Giftköder handelt, ist bislang nicht bestätigt. Die Polizei bittet dennoch alle Hundebesitzer und auch Spaziergänger mit kleinen Kindern um erhöhte Achtsamkeit. |cri

