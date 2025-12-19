PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige "Klumpen" auf Radwegen

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen verdächtige "Klumpen" auf Radwegen im Bereich Weilerbach, Erzenhausen und Schwedelbach gemeldet worden. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um Giftköder handeln könnte.

Spaziergänger teilten mit, dass es sich um Klumpen aus "rotem Hackfleisch mit weißen Punkten" gehandelt habe, die am Rand des jeweiligen Radwegs lagen. Eine Hunde-Besitzerin gab an, dass ihr Vierbeiner das Fleisch gefressen habe und anschließend "benommen" gewesen sei. Sie habe den Hund vorsorglich von einem Tierarzt behandeln lassen.

Ob es sich bei den "Klumpen" tatsächlich um Giftköder handelt, ist bislang nicht bestätigt. Die Polizei bittet dennoch alle Hundebesitzer und auch Spaziergänger mit kleinen Kindern um erhöhte Achtsamkeit. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:21

    POL-PPWP: Alarm schreckt Einbrecher auf

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher waren am Donnerstagabend in der Straße "Am Rabenhübel" unterwegs. Aufgrund eines Einbruchalarms rückte die Polizei gegen 19 Uhr aus, konnte vor Ort aber niemanden mehr antreffen. Nach den bisherigen Ermittlungen brachen die Täter an einem Wohnhaus mehrere Türen auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen im Erd- und Obergeschoss, wo sie Schränke und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:43

    POL-PPWP: Die Sache mit den Passwörtern...

    Kaiserslautern (ots) - Dass Passwörter im gesamten Online-Geschäft eine große Rolle spielen, ist eigentlich nichts Neues. Wie wichtig es ist, mit diesen sorgsam umzugehen, wird allerdings immer noch unterschätzt. Ein aktueller Fall aus Kaiserslautern bestätigt das: Eine 69-jährige Frau erstattete am Donnerstag Anzeige, nachdem sie per Post eine Mahnung eines Online-Versandhändlers erhalten hatte. Darin wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren