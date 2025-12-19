Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sorgt für Sicherheit: Präsenz bei Veranstaltungen und im öffentlichen Personennahverkehr

Kaiserslautern (ots)

Die Weihnachtsmärkte in der Westpfalz neigen sich dem Ende zu, doch die Tage bis Heiligabend sind traditionell besonders belebt: Festgottesdienste, Konzerte, Krippenspiele und andere weihnachtliche Veranstaltungen ziehen zahlreiche Besucher an. Die Polizei Westpfalz ist daher auch in diesen Tagen mit verstärkten Kräften im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen - auf den Weihnachtsmärkten, in der Nähe von Kirchen und an öffentlichen Plätzen. Besonders im Fokus steht dabei auch das Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und an Bushaltestellen.

"Die Tage vor Weihnachten sind geprägt von festlichen Gottesdiensten und Gemeinschaftsveranstaltungen. Hier kommen viele Menschen zusammen, und wir wollen sicherstellen, dass alle unbeschwert feiern können", so Bernhard Christian Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. "Unsere Beamten sind sichtbar vor Ort, um präventiv zu wirken und im Bedarfsfall schnell zu helfen." Die Polizei arbeitet dabei eng mit den Veranstaltern und Ordnungsbehörden zusammen.

Ein zentraler Punkt der Sicherheitsmaßnahmen ist in diesem Jahr das Messerverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Bushaltestellen. "Das Mitführen von Messern oder anderen gefährlichen Gegenständen ist verboten - das gilt auch in der Weihnachtszeit", erinnert der Polizeisprecher. "Wir kontrollieren stichprobenartig und werden Verstöße konsequent ahnden." Das Verbot richtet sich gegen das Mitführen von Messern und Waffen ohne nachvollziehbaren Anlass. Alltagsnahe und sozialadäquate Situationen, wie etwa das Schneiden eines Apfels oder das Mitführen eines für die Arbeit benötigten Werkzeugs, fallen nicht darunter. Wer jedoch ein Messer ohne plausiblen Zweck im ÖPNV mitführt, muss damit rechnen, dass es sichergestellt wird und ein Bußgeld folgt.

In den vergangenen Tagen führte das Polizeipräsidium Westpfalz Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere an Bushaltestellen, durch. Verstöße gegen das Waffengesetz hat die Polizei im Rahmen der rund 100 Personenkontrollen nicht festgestellt.

Tipps für einen sicheren Weihnachtsmarktbesuch:

- Wertsachen sicher verwahren: Taschendiebe nutzen das Gedränge auf Weihnachtsmärkten aus. Tragen Sie Geldbörsen und Handys nah am Körper und achten Sie auf Ihre Tasche. - Alkohol in Maßen genießen: Übermäßiger Alkoholkonsum kann nicht nur die eigene Sicherheit gefährden, sondern auch zu Konflikten führen. - Notrufnummern parat haben: Im Ernstfall wählen Sie die 110 - die Polizei ist rund um die Uhr für Sie da.

"Sicherheit ist Teamarbeit", so Erfort. "Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden. Nur so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Feste und Weihnachtsmärkte in der Westpfalz ein Ort der Freude und Besinnlichkeit bleiben." |erf

