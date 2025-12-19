Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in der gleichen Straße

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zu Donnerstag in der Landstuhler Straße am Werk waren. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten zwischen 2 und 2.30 Uhr gewaltsam in Geschäftsräume ein. Sie stahlen das Wechselgeld aus der Kasse und nahmen eine Tasche mit, in der sich weiteres Bargeld befand. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Bislang liegt von einem Täter eine vage Beschreibung vor: Es handelte sich um eine männliche Person mit korpulenter Statur, bekleidet mit einer hellen Jacke, schwarzer Hose, schwarzer Wollmütze und schwarzen Handschuhen. Ob er alleine unterwegs war oder Komplizen hatte, ist derzeit nicht bekannt.

In derselben Nacht kam es ein paar Häuser weiter ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Auch hier hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu Geschäftsräumen auf und suchten nach Bargeld. Ihre Beute: Das Wechselgeld sowie eine Trinkgeld-Kasse in Form einer Katzenfigur.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell