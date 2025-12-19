PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in der gleichen Straße

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zu Donnerstag in der Landstuhler Straße am Werk waren. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten zwischen 2 und 2.30 Uhr gewaltsam in Geschäftsräume ein. Sie stahlen das Wechselgeld aus der Kasse und nahmen eine Tasche mit, in der sich weiteres Bargeld befand. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Bislang liegt von einem Täter eine vage Beschreibung vor: Es handelte sich um eine männliche Person mit korpulenter Statur, bekleidet mit einer hellen Jacke, schwarzer Hose, schwarzer Wollmütze und schwarzen Handschuhen. Ob er alleine unterwegs war oder Komplizen hatte, ist derzeit nicht bekannt.

In derselben Nacht kam es ein paar Häuser weiter ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Auch hier hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu Geschäftsräumen auf und suchten nach Bargeld. Ihre Beute: Das Wechselgeld sowie eine Trinkgeld-Kasse in Form einer Katzenfigur.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:01

    POL-PPWP: Hacker kapern Banking-Programm

    Kaiserslautern (ots) - Weil er Opfer von Betrügern wurde, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Wie der 49-Jährige zu Protokoll gab, wurde sein Computer offenbar "gehackt". Auf noch nicht geklärte Weise verschafften sich die Unbekannten auch Zugriff auf das Banking-Programm des Mannes, das dieser für seine Tätigkeit für ein Finanzdienstleistungsunternehmen nutzt. Hier gelang es ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:23

    POL-PPWP: Geraubt oder verloren?

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend in der Pirmasenser Straße unterwegs waren. Hier soll es gegen 19.30 Uhr zu einem Streit unter drei Männern gekommen sein. Nach Angaben eines 38-Jährigen war er in Höhe eines Kiosks von den beiden Männern, die er flüchtig kannte, angesprochen worden. Einem der beiden habe er noch etwas Geld geschuldet, was er dem Mann bei dieser Gelegenheit aushändigte. Als der Begleiter auch Geld forderte, der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:14

    POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Kellertür

    Kaiserslautern (ots) - An einer Kellertür sind Einbrecher im Stadtteil Dansenberg gescheitert. Am Dienstagnachmittag fiel auf, dass unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Eckstraße eine hölzerne Kellertür gewaltsam geöffnet haben. Weil sich dahinter aber direkt eine weitere Tür aus Metall befand, kamen die Eindringlinge nicht weiter und mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Zurück blieb der Schaden an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren