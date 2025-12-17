Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Kellertür

Kaiserslautern (ots)

An einer Kellertür sind Einbrecher im Stadtteil Dansenberg gescheitert. Am Dienstagnachmittag fiel auf, dass unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Eckstraße eine hölzerne Kellertür gewaltsam geöffnet haben. Weil sich dahinter aber direkt eine weitere Tür aus Metall befand, kamen die Eindringlinge nicht weiter und mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Zurück blieb der Schaden an der aufgehebelten Tür.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

