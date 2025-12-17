PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Kiloweise Kupfer gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine größere Menge an Kupfer ist in den vergangenen Tagen von einem Betriebsgelände in der Lauterhofstraße gestohlen worden. Am Dienstag fiel auf, dass sich unbekannte Täter Zugang zu dem umzäunten Areal verschafft und sich an einem dort abgestellten Lkw zu schaffen gemacht haben. Von der Ladefläche des Fahrzeugs stahlen die Diebe etliche Elemente aus Kupfer, die ein Gewicht von insgesamt mehreren hundert Kilo und einen Gesamtwert im fünfstelligen Bereich haben dürften.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 10. Dezember, 17 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember, 12 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lauterhofstraße aufgefallen sind - möglicherweise zu ungewöhnlichen Zeiten - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

