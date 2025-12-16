Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren am helllichten Montagvormittag im Stadtteil Hohenecken aktiv. Zwischen 10.30 und 11.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten in der Burgherrenstraße Zugang zu einem Anwesen und drangen gewaltsam in die dortige Einliegerwohnung ein. Von hier versuchten sie, auch in den darüber liegenden Wohnbereich des Hauses vorzudringen, was ihnen aber nicht gelang.

Daraufhin brachten sie von außen eine Glastür zum Platzen und stiegen auf diesem Weg in die Räume ein. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Einbrecher Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

