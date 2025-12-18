Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hacker kapern Banking-Programm

Kaiserslautern (ots)

Weil er Opfer von Betrügern wurde, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Wie der 49-Jährige zu Protokoll gab, wurde sein Computer offenbar "gehackt". Auf noch nicht geklärte Weise verschafften sich die Unbekannten auch Zugriff auf das Banking-Programm des Mannes, das dieser für seine Tätigkeit für ein Finanzdienstleistungsunternehmen nutzt. Hier gelang es den Tätern, einen insgesamt fünfstelligen Betrag an verschiedene Empfänger im Ausland zu überweisen, bevor der 49-Jährige den Betrug bemerkte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die digitalen Spuren zu verfolgen.

Tipps und Informationen, wie Sie sich vor den Gefahren im Internet schützen können, finden Sie auf der Seite der Präventionsexperten der Polizei www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/8lame |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell