Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geraubt oder verloren?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend in der Pirmasenser Straße unterwegs waren. Hier soll es gegen 19.30 Uhr zu einem Streit unter drei Männern gekommen sein.

Nach Angaben eines 38-Jährigen war er in Höhe eines Kiosks von den beiden Männern, die er flüchtig kannte, angesprochen worden. Einem der beiden habe er noch etwas Geld geschuldet, was er dem Mann bei dieser Gelegenheit aushändigte. Als der Begleiter auch Geld forderte, der 38-Jährige ihm aber nichts geben wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits wurde dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Nach dem Gerangel war die Armbanduhr des 38-Jährigen verschwunden. Ob diese geraubt oder verloren wurde, ließ sich nicht zweifelsfrei klären.

Gesucht werden Zeugen, die das Handgemenge beobachtet haben und helfen können, die Abläufe zu klären. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell