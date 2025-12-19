Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Versprechungen zu Online-Kapitalanlagen

Landkreis Kusel (ots)

Ein Mann aus dem Landkreis Kusel ist Opfer eines Online-Anlagebetrugs geworden. Wie der 64-Jährige über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz meldete, war er im Oktober auf einer Social-Media-Plattform auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, die Anlagegeschäfte mit Kryptowährungen anbot. Der Mann wurde neugierig und klickte die verlinkte Seite an. Dort legte er sich ein Zugangskonto an, bei dem er seine kompletten personenbezogenen Daten angab und auch ein Passfoto hochlud.

In der Folge kam es zu mehreren Telefonaten mit angeblichen Anlageberatern. Dabei gewährte der 64-Jährige den Unbekannten per Fernzugriff den Zugang zu seinem Laptop, um ein notwendiges Programm für den Online-Handel zu installieren und ihm dieses zu erklären.

Nachdem erste Investitionen in seinem Onlinekonto als sehr erfolgreich angezeigt wurden, entschloss sich der Mann zu weiteren Überweisungen. Erst als er bei einer eigenen Internet-Recherche zu der genutzten Plattform auf Einträge stieß, die von Betrugsfällen berichteten, kamen dem 64-Jährigen Zweifel, ob das Portal tatsächlich seriös ist. Er brach daraufhin den Kontakt zu den vermeintlichen Anlageberatern ab und informierte die Polizei. Wieviel Geld der Mann nun tatsächlich verloren hat, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Informationen zum Thema Anlagebetrug und Tipps der Präventionsexperten der Polizei finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/Frowu |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell