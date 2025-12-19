PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz
POL-PPWP: Alarm schreckt Einbrecher auf

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren am Donnerstagabend in der Straße "Am Rabenhübel" unterwegs. Aufgrund eines Einbruchalarms rückte die Polizei gegen 19 Uhr aus, konnte vor Ort aber niemanden mehr antreffen.

Nach den bisherigen Ermittlungen brachen die Täter an einem Wohnhaus mehrere Türen auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen im Erd- und Obergeschoss, wo sie Schränke und Schubladen öffneten. Gestohlen wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Armbanduhr. Ein Parfüm, das die Unbekannten ebenfalls mitnahmen, verloren sie auf der Flucht im Außenbereich des Anwesens. Vermutlich wurden die Eindringlinge durch den Alarm aufgeschreckt und verließen das Haus fluchtartig.

Eine erste Auswertung der Kameraüberwachung ergab folgende Beschreibung von zwei erkennbaren Tätern: Einer etwa 1,75 Meter groß mit kurzen dunklen, lockigen Haaren, bekleidet mit einem Kapuzenpullover; der zweite etwa 30 bis 35 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren, schmalem Gesicht, sogenanntem "Ziegenbart" und ebenfalls bekleidet mit einem "Hoodie".

Zeugen, denen die unbekannten Männer aufgefallen sind, oder die zur fraglichen Zeit etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

