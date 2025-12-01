PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Brand in Strohlager - hoher Sachschaden

Herzlake (ots)

Am Montagmittag, 1. Dezember 2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Brand in einer Strohalle von etwa 40 x 20 Metern Größe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Straße Aselage stand gelagertes Stroh bereits in Flammen. Auch eine auf dem Hallendach installierte Photovoltaikanlage wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf rund 120.000 Euro beziffert.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Hallengröße und der gelagerten Mengen an Stroh umfangreich. Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Berge, Grafel, Haselünne, Herzlake und Holte im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:43

    POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Neuenhaus (ots) - Am Montag, den 01.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr in einem Supermarkt an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannte Beschuldigte entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus einer Tragetasche, welche in einem Einkaufswagen lag. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Zeugen, die in dem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:19

    POL-EL: Wielen - Brand an Wohnhaus - 50.000 Euro Sachschaden

    Wielen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 9:40 Uhr, bemerkte eine 67-jährige Bewohnerin eine starke Rauchentwicklung an ihrem Wohnhaus in der Straße Am Waldrand. Bei einer näheren Kontrolle stellte sie linksseitig am Gebäude, auf Höhe des Abluftrohrs eines Holzofens, offene Flammen fest. Das Feuer griff in der Folge auf den Außenbereich des Abluftsystems, einen angrenzenden Wintergarten sowie Teile des Dachstuhls über. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:07

    POL-EL: Nordhorn - Pkw beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am 01.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 10:05 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters an der Straße Stadtring in Nordhorn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw, ein Renault Dacia Duster, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.Die Polizei bittet Zeugen oder sonstige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren