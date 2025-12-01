Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Brand in Strohlager - hoher Sachschaden

Herzlake (ots)

Am Montagmittag, 1. Dezember 2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Brand in einer Strohalle von etwa 40 x 20 Metern Größe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Straße Aselage stand gelagertes Stroh bereits in Flammen. Auch eine auf dem Hallendach installierte Photovoltaikanlage wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf rund 120.000 Euro beziffert.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Hallengröße und der gelagerten Mengen an Stroh umfangreich. Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Berge, Grafel, Haselünne, Herzlake und Holte im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell