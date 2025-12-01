Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr in einem Supermarkt an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

Bislang unbekannte Beschuldigte entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus einer Tragetasche, welche in einem Einkaufswagen lag. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 989850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell