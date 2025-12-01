PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr in einem Supermarkt an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

Bislang unbekannte Beschuldigte entwendeten die Geldbörse der Geschädigten aus einer Tragetasche, welche in einem Einkaufswagen lag. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 989850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:19

    POL-EL: Wielen - Brand an Wohnhaus - 50.000 Euro Sachschaden

    Wielen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 9:40 Uhr, bemerkte eine 67-jährige Bewohnerin eine starke Rauchentwicklung an ihrem Wohnhaus in der Straße Am Waldrand. Bei einer näheren Kontrolle stellte sie linksseitig am Gebäude, auf Höhe des Abluftrohrs eines Holzofens, offene Flammen fest. Das Feuer griff in der Folge auf den Außenbereich des Abluftsystems, einen angrenzenden Wintergarten sowie Teile des Dachstuhls über. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:07

    POL-EL: Nordhorn - Pkw beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am 01.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 10:05 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters an der Straße Stadtring in Nordhorn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw, ein Renault Dacia Duster, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.Die Polizei bittet Zeugen oder sonstige ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:04

    POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - In der Zeit vom 27.11.2025, 14:00 Uhr, bis zum 28.11.2025, 12:00 Uhr, wurden in Nordhorn die Kennzeichen eines Pkw entwendet. Das betroffene Fahrzeug war in der Straße Wegbünders Maate abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren