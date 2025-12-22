PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Franzosensteig" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Tür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde lediglich ein Schlüssel entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen 8 Uhr und 19:25 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

