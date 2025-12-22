Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher ermittelt und festgenommen

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Einbrecher auf die Schliche gekommen. Der 24-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Sommer 2025 in ein Wohnhaus in der Unteren Eisenbahnstraße eingedrungen zu sein und dort neuwertige Sportschuhe sowie Marken-Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.

Die kriminaltechnische Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren brachte die Ermittler auf die Fährte des Mannes aus dem Rhein-Neckar-Raum. Ende vergangener Woche wurde der Tatverdächtige mit Unterstützung der Kripo Ludwigshafen gestellt und seine Wohnräume durchsucht. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zweibrücken setzte den Untersuchungshaftbefehl in Kraft. Der 24-Jährige wurde daraufhin in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell