Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher ermittelt und festgenommen

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Einbrecher auf die Schliche gekommen. Der 24-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Sommer 2025 in ein Wohnhaus in der Unteren Eisenbahnstraße eingedrungen zu sein und dort neuwertige Sportschuhe sowie Marken-Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.

Die kriminaltechnische Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren brachte die Ermittler auf die Fährte des Mannes aus dem Rhein-Neckar-Raum. Ende vergangener Woche wurde der Tatverdächtige mit Unterstützung der Kripo Ludwigshafen gestellt und seine Wohnräume durchsucht. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zweibrücken setzte den Untersuchungshaftbefehl in Kraft. Der 24-Jährige wurde daraufhin in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

