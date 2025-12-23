Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel samt EC-Karte und PIN erbeutet

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass es keine gute Idee ist, im Geldbeutel neben der EC-Karte auch einen Zettel mit der dazu passenden PIN zu verstauen, musste eine Frau aus der Südwestpfalz jetzt auf die "schmerzliche Art" lernen. Bereits vor zwei Wochen hatte die 60-Jährige angezeigt, dass ihr das Portemonnaie samt Inhalt gestohlen wurde. Diebe hatten eine günstige Gelegenheit genutzt, als die Frau ihre Handtasche für ein paar Minuten aus den Augen ließ. Zusammen mit der Börse erbeuteten die Täter schon etwas Bargeld und auch die EC-Karte der 60-Jährigen.

Wie sich jetzt herausstellte, setzten die Diebe die erbeutete EC-Karte - dank der "mitgelieferten" Info zur PIN - schon kurz nach der Tat mehrfach ein. Es kam an Automaten in Ramstein-Miesenbach zu insgesamt sechs Abbuchungen von jeweils mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden liegt demnach im vierstelligen Bereich.

Unsere Empfehlungen: Falls Sie eine "Gedächtnisstütze" für Ihre PIN oder andere Zugangsdaten zu Kundenkonten und dergleichen brauchen und diese auf einem Zettel oder ähnlichem notieren, bewahren Sie diese unbedingt an einem anderen Ort auf als die dazugehörige Karte - bitte unter keinen Umständen in den gleichen Geldbeutel oder Mäppchen stecken, sondern beispielsweise die Karte im Geldbeutel in der Handtasche und den Zettel in einem Mäppchen in einer Innentasche der Kleidung! |cri

