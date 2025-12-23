PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Vermisst: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Elfjährigen geben?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den elfjährigen Zion-Jakoon. Er wird seit Samstag vermisst. Das Kind hielt sich zuletzt in einer Jugendeinrichtung im östlichen Stadtgebiet auf. Dort wurde sein Verschwinden kurz vor 15 Uhr bemerkt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Elfjährige mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Er verfügt über ein Deutschlandticket und könnte sich im Saarland aufhalten. Alle bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Vermissten, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Zion-Jakoon ist elf Jahre alt. Er ist etwa 55 Kilogramm schwer und circa 1,56 Meter groß. Der Junge hat blonde Haare und blaue Augen. Er könnte unter anderem mit einer blauen Kapuzenjacke, Jeans und schwarz-weißen Schuhen bekleidet sein. Im Internet unter https://s.rlp.de/YT6acJx hat die Polizei ein Foto und den vollständigen Namen des Kindes veröffentlicht.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Zion-Jakoon machen? Wer hat das Kind seit Samstagnachmittag gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

