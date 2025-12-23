PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Liebesbetrug!

Kaiserslautern (ots)

Auf einen "Liebesbetrüger" ist eine Frau aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie die 48-Jährige am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte sie den Mann vor einiger Zeit über eine Plattform in den Sozialen Medien kennengelernt und war mit ihm eine "Fernbeziehung" eingegangen. Regelmäßig habe der "Partner" um Geld in Form von sogenannten Guthaben-Karten für verschiedene Zwecke gebeten. Aus purer Gutmütigkeit sendete die 48-Jährige dem Mann die gewünschten Beträge, ohne die jeweiligen "Anlässe" zu hinterfragen. Insgesamt kam ein vierstelliger Betrag zusammen.

Für Montag hatte der Online-Freund seinen ersten Besuch in Kaiserslautern angekündigt. Stattdessen schickte er dann aber ein Bild von seiner angeblichen Festnahme und behauptete, von der Polizei bei einer Kontrolle festgehalten worden zu sein. Erneut bat er um Geld, beziehungsweise Guthaben-Karten.

Die 48-Jährige rief daraufhin selbst bei der Polizei an - und erfuhr, dass die Geschichte frei erfunden ist und sie von einem Betrüger hereingelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang noch einmal die dringende Empfehlung: Bleiben Sie bei neuen Internet-Bekanntschaften vorsichtig - und wenn diese anfangen, Geld zu fordern, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen! Weitere Informationen und Tipps zu dem bekannten Phänomen des sogenannten "Romance Scamming" finden Sie auf der Seite der polizeilichen Präventionsexperten www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:45

    POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in der Philipp-Reis-Straße in Büroräume eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie nahmen einen kleinen Tresor, Bargeld, Schlüssel sowie Dokumente mit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Tresor konnte am Montag in einem nahegelegenen Grünstreifen gefunden und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:35

    POL-PPWP: Mutmaßlichen Einbrecher ermittelt und festgenommen

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei ist einem mutmaßlichen Einbrecher auf die Schliche gekommen. Der 24-Jährige steht im dringenden Verdacht, im Sommer 2025 in ein Wohnhaus in der Unteren Eisenbahnstraße eingedrungen zu sein und dort neuwertige Sportschuhe sowie Marken-Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Die kriminaltechnische Auswertung der am Tatort gesicherten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:37

    POL-PPWP: Gefälschte Markenparfüms verkauft?

    Westpfalz (ots) - Weil sie mutmaßlich mit gefälschten Markenprodukten gehandelt haben, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer aus der Westpfalz und einen weiteren Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum. Sie stehen im Verdacht, im größeren Stil nachgemachtes Markenparfüm aufgekauft und weiterverkauft zu haben. Bei Durchsuchungen in Firmen- und Privaträumen wurden vor einigen Tagen zahlreiche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren