PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neujahrsnacht - Polizei zieht positive Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Die Neujahrsnacht verlief im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz überwiegend friedlich. Einsatzkräfte mussten lediglich zu vereinzelten alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen ausrücken. Schwer verletzt wurde dabei niemand. Zudem kam es zu mehreren kleineren Bränden, die durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht wurden. Auch hier wurden keine Personen verletzt. Die Polizei zieht eine durchweg positive Bilanz des Einsatzes und dankt der Bevölkerung für die überwiegend rücksichtsvolle und friedliche Teilnahme an den Silvester- und Neujahrsfeierlichkeiten. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 11:39

    POL-PPWP: Wohnungsbrand auf dem Lämmchesberg - Bewohner verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Wohngebiet auf dem Lämmchesberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:30 Uhr alarmiert. Alle Bewohner konnten das Haus noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei selbstständig verlassen. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss aus und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:49

    POL-PPWP: Pkw geöffnet und Gegenstände gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Langfinger haben sich in der Straße "An der Sommerhalde" an einem Pkw zu schaffen gemacht. Die Unbekannten öffneten den Wagen und nahmen sich aus dem Innenraum diverse Gegenstände sowie Münzgeld in zweistelliger Höhe. Laut dem Besitzer, war das Fahrzeug abgeschlossen. Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:06

    POL-PPWP: In Wohnhäuser eingebrochen

    Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in der Ortsgemeinde unterwegs. Am Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in der Straße "Am Wäldchen" gemeldet. Hier verschafften sich die Täter zwischen 15 und 19:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ähnlich erging es einer Familie in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren