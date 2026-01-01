POL-PPWP: Neujahrsnacht - Polizei zieht positive Bilanz
Kaiserslautern (ots)
Die Neujahrsnacht verlief im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz überwiegend friedlich. Einsatzkräfte mussten lediglich zu vereinzelten alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen ausrücken. Schwer verletzt wurde dabei niemand. Zudem kam es zu mehreren kleineren Bränden, die durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht wurden. Auch hier wurden keine Personen verletzt. Die Polizei zieht eine durchweg positive Bilanz des Einsatzes und dankt der Bevölkerung für die überwiegend rücksichtsvolle und friedliche Teilnahme an den Silvester- und Neujahrsfeierlichkeiten. |pvd
