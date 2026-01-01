POL-PPWP: Neujahrsnacht - Polizei zieht positive Bilanz

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Wohngebiet auf dem Lämmchesberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:30 Uhr alarmiert. Alle Bewohner konnten das Haus noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei selbstständig verlassen. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss aus und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen der ...

