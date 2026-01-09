Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend (08.01.) wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine Schnellbremsung eines Fernzuges in der Nähe des Haltepunkts Rottweil-Neufra informiert. Das Heck eines geparkten Lkws ragte in den angrenzenden Gleisbereich hinein, sodass eine Schnellbremsung eingeleitet werden musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam es zu keinerlei Beschädigungen oder verletzten Reisenden. Eine Streife des Polizeireviers Rottweil traf erste Maßnahmen. Im Rahmen einer Zeugenvernehmung konnte der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKWs ermittelt werden. Nach einer ca. einstündigen Gleissperrung konnte das Hindernis beseitigt werden. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

